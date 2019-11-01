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РИА Новости

В МИД рассчитывают на адекватную оценку закона Украины о госязыке

16:22 01.11.2019 (обновлено: 16:25 01.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД , 1 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в заключении, которое готовит экспертная Венецианская комиссия по украинскому закону о государственном языке, будут даны адекватные юридические оценки этому закону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
На брифинге в пятницу Захарова напомнила о комментарии Комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, в котором та выразила "обеспокоенность в связи поспешно принятым Киевом без какого либо общественного обсуждения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и его очевидно негативными... последствиями для многочисленных языковых меньшинств, проживающих на Украине".
По словам официального представителя МИД РФ, "назвать русских и русскоязычное население меньшинством... может только тот, кто вообще не представляет ни историю, ни географию".
"Мы неоднократно обращали внимание мирового сообщества на подлинные мотивы этого закона, - а они заключатся в принудительной, тотальной украинизации, которая ведется методами, которые противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя Украина по международному праву по целому ряду положений - также на его несоответствие правовым нормам в целом конституции Украины, минским договоренностям, в которых недвусмысленно зафиксировано право на языковое самоопределение", - сказала Захарова.
"Одной обеспокоенности здесь мало, просто недостаточно, мы рассчитываем, что в готовящемся Венецианской комиссией Совета Европы заключении будут даны адекватные юридические оценки указанному закону", - заключила она.
Как сообщили РИА Новости в Совете Европы, заключение будет представлено на заседании комиссии 6-7 декабря этого года.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Улица Киева
22 сентября, 20:49РИА Новости
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