Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Амстердама решили предоставить жителям возможность бесплатно забрать артефакты XVII века, которые годами прятали в хранилище, чтобы преобразить внешний облик старого города, Власти Амстердама решили предоставить жителям возможность бесплатно забрать артефакты XVII века, которые годами прятали в хранилище, чтобы преобразить внешний облик старого города, сообщает The Guardian.

Все желающие смогут стать обладателями деталей, украшавших фасады, фронтоны, крыши и, например, мосты. Для этого они должны до декабря предоставить в городское управление Амстердама убедительные проекты использования исторического "мусора".

На сайте департамента памятников и археологии разместили онлайн-каталог, чтобы каждый амстердамец мог выбрать понравившийся предмет.

К некоторым из них приложили оригинальные чертежи и черно-белые фотографии, с помощью которых можно узнать, как и где использовался фрагмент.