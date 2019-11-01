Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Амстердама решили предоставить жителям возможность бесплатно забрать артефакты XVII века, которые годами прятали в хранилище, чтобы преобразить внешний облик старого города, сообщает The Guardian.
Все желающие смогут стать обладателями деталей, украшавших фасады, фронтоны, крыши и, например, мосты. Для этого они должны до декабря предоставить в городское управление Амстердама убедительные проекты использования исторического "мусора".
На сайте департамента памятников и археологии разместили онлайн-каталог, чтобы каждый амстердамец мог выбрать понравившийся предмет.
К некоторым из них приложили оригинальные чертежи и черно-белые фотографии, с помощью которых можно узнать, как и где использовался фрагмент.
Забрать понравившиеся орнаментальные украшения можно будет уже весной 2020 года.
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