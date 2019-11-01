В Раде хотят снять Яременко с должности главы комитета из-за секс-скандала

Ранее журналисты сфотографировали в Раде, как депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Позже Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов. Он пригрозил журналистам уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь. Выступая с трибуны парламента, он извинился перед теми, "кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию".