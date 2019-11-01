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РИА Новости

В Раде хотят снять Яременко с должности главы комитета из-за секс-скандала

16:20 01.11.2019
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CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Богдан Яременко
Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja /
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Три фракции Верховной рады Украины предлагают снять с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко из-за интимной переписки, которую он вел из парламентского зала заседаний, заявил в пятницу глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
31 октября, 15:17РИА Новости
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за непристойную переписку
Ранее журналисты сфотографировали в Раде, как депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Позже Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов. Он пригрозил журналистам уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь. Выступая с трибуны парламента, он извинился перед теми, "кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию".
"С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности, его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы, недопустимы. И поэтому общая точка зрения трех фракций - поставить перед Верховной радой вопрос о целесообразности пребывания Богдана Яременко в должности такого важного и чувствительного комитета как комитет по вопросам международных связей", - заявил Рахманин, озвучив в Рада позицию трех фракций - "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской солидарности".
Он выразил мнение, что депутаты и руководство парламента должным образом оценят поведение Яременко и сделают необходимые выводы. "Искренне надеюсь, зная самого Богдана Владимировича достаточное количество лет, что он, не дожидаясь оценки коллег, сам сделает необходимый и важный, и единственно верный в данной ситуации шаг", - добюавил Рахманин.
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Богдан Яременко"Голос"Европейская солидарностьПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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