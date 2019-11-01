В Калужской области мужчина ранил подводного охотника, приняв его за бобра

"Причиной инцидента, по версии правоохранительных органов, является факт нахождения потерпевшего в темное время суток в черном гидрокостюме под водной гладью, в связи с чем неустановленный мужчина, который производил выстрелы, мог спутать пострадавшего с представителем водной фауны. С первого октября был официально открыт сезон охоты на бобров", - говорится в сообщении.