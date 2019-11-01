В Калужской области мужчина ранил подводного охотника, приняв его за бобра

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. неизвестный ранил подводного охотника в Калужской области: по версии следствия, одетого в черный гидрокостюм мужчину спутали с бобром, сообщила прокуратура региона в пятницу.
"Установлено, что 25 октября 2019 неустановленный мужчина, находясь на берегу реки Протва по неосторожности произвел два выстрела из ружья в 30-летнего жителя города Протвино Московской области, занимавшегося подводной охотой, чем причинил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Подчеркивается, что возбуждение уголовного дела прокуратура Жуковского района признала законным и обоснованным.
"Причиной инцидента, по версии правоохранительных органов, является факт нахождения потерпевшего в темное время суток в черном гидрокостюме под водной гладью, в связи с чем неустановленный мужчина, который производил выстрелы, мог спутать пострадавшего с представителем водной фауны. С первого октября был официально открыт сезон охоты на бобров", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что, исходя из фотографий материалах уголовного дела, место преступления как раз является местом обитания данного млекопитающего.
"В совершении данного преступления подозревается житель г. Протвино. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств по делу", - информирует надзорное ведомство.