Мнения американцев по вопросу импичмента Трампа разделились, показал опрос

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мнения американцев резко разделились по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Washington Post и ABC News.
В четверг палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. Против принятия документа высказались все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство. Принятый документ прописывает процедуру опроса свидетелей и другие процедурные моменты импичмента.
Как показывают результаты исследования, 49% американцев считают, что Трампа надо отстранить от должности путем импичмента, тогда как 47% выступают против такого решения.
Среди демократов импичмент поддерживают 82%, а 13% выступают против. У республиканцев наблюдается противоположная тенденция - 82% "против" и 18 - "за".
Демократы в палате ранее уже фактически начали расследование в рамках импичмента без официальной резолюции. Республиканцы обвиняли их в том, что запуск процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования и проходил "за закрытыми дверями". Спикер палаты представителей демократ Ненси Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.
Опрос проводился с 27 по 30 октября 2019 года. В нем приняли участие 1003 жителя США старше 18 лет. Погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
31 октября, 21:54Сказано в эфире"Если не произойдет чуда". Эксперт оценил шансы на импичмент ТрампаПалата представителей конгресса официально запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Зачем его оппоненты пошли на этот шаг, хотя сенат почти наверняка за него не проголосует, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Андрей Манойло.