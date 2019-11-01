Мнения американцев по вопросу импичмента Трампа разделились, показал опрос

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мнения американцев резко разделились по вопросу импичмента президента США Мнения американцев резко разделились по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа , свидетельствуют данные опроса Washington Post и ABC News.

В четверг палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, формализующую начало процедуры импичмента Трампа. Против принятия документа высказались все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство. Принятый документ прописывает процедуру опроса свидетелей и другие процедурные моменты импичмента.

Как показывают результаты исследования, 49% американцев считают, что Трампа надо отстранить от должности путем импичмента, тогда как 47% выступают против такого решения.

Среди демократов импичмент поддерживают 82%, а 13% выступают против. У республиканцев наблюдается противоположная тенденция - 82% "против" и 18 - "за".

Демократы в палате ранее уже фактически начали расследование в рамках импичмента без официальной резолюции. Республиканцы обвиняли их в том, что запуск процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования и проходил "за закрытыми дверями". Спикер палаты представителей демократ Ненси Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов и так есть все необходимые полномочия для расследования по импичменту.

Опрос проводился с 27 по 30 октября 2019 года. В нем приняли участие 1003 жителя США старше 18 лет. Погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.