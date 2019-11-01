Курды помогли США идентифицировать аль-Багдади, заявила представитель SDC

"Они (SDF) принесли вещи из его дома, чтобы убедиться, что это был аль-Багдади", - сказала она. "Кроме того, они провели анализ крови", - добавила Ахмед. Представители арабо-курдских отрядов также участвовали в операции по ликвидации главаря ИГ*, отметила она.