Курды помогли США идентифицировать аль-Багдади, заявила представитель SDC

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) до начала операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади установили его местонахождение и помогли США верифицировать личность, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед.
"Они (SDF) принесли вещи из его дома, чтобы убедиться, что это был аль-Багдади", - сказала она. "Кроме того, они провели анализ крови", - добавила Ахмед. Представители арабо-курдских отрядов также участвовали в операции по ликвидации главаря ИГ*, отметила она.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
31 октября, 22:07Война в СирииАсад усомнился в ликвидации Аль-Багдади