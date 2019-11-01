Посольство Южной Кореи подтвердило визит спецпредставителя по КНДР в Россию

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Посольство Республики Корея в Москве подтвердило, что спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, Ли До Хун намерен посетить Россию.
"Подтвердить данную информацию можем, визит состоится, но никакой подробной информации не имеем на данный момент", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что дипломат на следующей неделе может посетить Москву, чтобы обсудить с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым вопросы денуклеаризации КНДР, он также может принять участие в трехдневной Московской Конференции по нераспространению–2019 (МКН–2019), теоретически не исключены контакты с официальными лицами из США и КНДР.
В октябре прошли переговоры Ли До Хуна с коллегами из США и Японии, на которых стороны обсуждали результаты рабочих переговоров КНДР и США в Стокгольме.