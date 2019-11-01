Посольство Южной Кореи подтвердило визит спецпредставителя по КНДР в Россию

"Подтвердить данную информацию можем, визит состоится, но никакой подробной информации не имеем на данный момент", - ответили в посольстве на вопрос РИА Новости.

В октябре прошли переговоры Ли До Хуна с коллегами из США и Японии, на которых стороны обсуждали результаты рабочих переговоров КНДР и США в Стокгольме.