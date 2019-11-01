ИГ* пытается перебросить боевиков в Афганистан, заявил вице-президент Ирана

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* "парализована" в Сирии и Ираке и пытается перебросить своих боевиков в Афганистан, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири после объявленной США ликвидации главаря террористов.
"По-видимому, группировка ИГ*, парализованная в Ираке и Сирии, пытается перебросить свои силы в Афганистан", - сказал иранский политик на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.
По словам Джахангири, чьи слова опубликованы информационным порталом правительства Ирана, ИГ* пытается расширить свою деятельность в восточной части Афганистана, чему необходимо помешать.
31 октября, 18:41Война в СирииИГ* выбрала преемника аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Террористическая организация, запрещена в России