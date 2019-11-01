ИГ* пытается перебросить боевиков в Афганистан, заявил вице-президент Ирана

"По-видимому, группировка ИГ*, парализованная в Ираке и Сирии, пытается перебросить свои силы в Афганистан", - сказал иранский политик на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.