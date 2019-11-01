Двое детей погибли при пожаре в Дагестане

"В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан поступило сообщение о возгорании в частном доме в селении Камилюх, расположенном на территории Бабаюртовского района. В результате происшествия от полученных травм погибли дети четырех и пяти лет, кроме этого, 29-летняя мать детей и ее восьмилетняя дочь с ожоговыми травмами доставлены в медицинское учреждение, еще один полуторагодовалый мальчик не пострадал", - говорится в релизе.