Двое детей погибли при пожаре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в селении Камилюх Бабаюртовского района Дагестана, еще одна женщина и ее дочь с ожогами доставлены в больницу, сообщает СУСК РФ по республике.
"В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан поступило сообщение о возгорании в частном доме в селении Камилюх, расположенном на территории Бабаюртовского района. В результате происшествия от полученных травм погибли дети четырех и пяти лет, кроме этого, 29-летняя мать детей и ее восьмилетняя дочь с ожоговыми травмами доставлены в медицинское учреждение, еще один полуторагодовалый мальчик не пострадал", - говорится в релизе.
По предварительным данным ведомства, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.
"В настоящее время с привлечением профильных специалистов МЧС России проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в релизе.