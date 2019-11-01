Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T16:05Z
https://ria.ru/20191101/1560498684.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/45/1560184587_0:246:2765:1801_1036x0_80_0_0_d4c2f2cd1a9ae8df4c097e3dd8c8eba1.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды обсуждают с ООН возможное присутствие миротворцев

16:05 01.11.2019
315
© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды обсуждают с ООН возможность присутствия миротворческих сил на границе с Турцией, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"Миротворческие силы ООН защитят границы ... Мы обсуждаем это (с ООН), и мы работаем над этим (с ними)", - заявила Ахмед.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии. 1 ноября 2019
Вчера, 12:19Война в Сирии
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности.
Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
4000010
Обсудить 0
Война в СирииИльхам АхмедВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияООНВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Ситуация в Сирии
Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
Представитель SDC сообщила о поставках американского оружия курдам в Сирии
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Курды заявили, что нуждаются в российской помощи в переговорах с Дамаском
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проверит данные о мошенничестве с квартирой ветерана в Москве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Помпео обсудил с Чавушоглу взаимные интересы США и Турции в Сирии
Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн
Курды заявили, что пока не обсуждают присоединение к армии Сирии
Дамаск
Сирийские курды заявили о нехватке средств для надзора за боевиками
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
В ООН прокомментировали состояние здоровья Ассанжа
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния