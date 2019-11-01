Сирийские курды обсуждают с ООН возможное присутствие миротворцев

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды обсуждают с ООН возможность присутствия миротворческих сил на границе с Турцией, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"Миротворческие силы ООН защитят границы ... Мы обсуждаем это (с ООН), и мы работаем над этим (с ними)", - заявила Ахмед.
Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии