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РИА Новости

Отставного генерала МВД, "заказавшего" убийство родственницы, арестовали

16:04 01.11.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца генерал-майора милиции в отставке Александра Туривненко, задержанного на Ставрополье по подозрению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства, сообщает Ессентукский городской суд.
"Судом ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Туривненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Из материалов, представленных следователем, следует, что Туривненко совершил приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений Магомедовой М.М... с целью получения в собственность доли в организациях ООО "Санаторий Солнечный", ООО "Росток" и ООО "Питергоф", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что отставной генерал-майор милиции, занимавший до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Туривненко подозревается в приготовлении к совершению убийства по найму. По данным СК, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство гражданской жены ранее умершего брата. Следствие считает, что таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство, отмечал СК.
Подозреваемый, по информации следствия, предложил своему знакомому совершить преступление за миллион рублей, но "исполнитель" все рассказал правоохранительным органам. Тогда сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко, сообщал СК. В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан.
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СтавропольеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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