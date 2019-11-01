Отставного генерала МВД, "заказавшего" убийство родственницы, арестовали

"Судом ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Туривненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Из материалов, представленных следователем, следует, что Туривненко совершил приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений Магомедовой М.М... с целью получения в собственность доли в организациях ООО "Санаторий Солнечный", ООО "Росток" и ООО "Питергоф", - говорится в сообщении.