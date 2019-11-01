Представитель SDC сообщила о поставках американского оружия курдам в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США продолжают поставки вооружений арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и не планируют их приостанавливать, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC), политического крыла Ильхам Ахмед. США продолжают поставки вооружений арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и не планируют их приостанавливать, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC), политического крыла SDF

"Да", - сказала она, отвечая на вопрос, продолжает ли Вашингтон отправку вооружений сирийским курдам. "Если бойцы SDF продолжат вести борьбу против ИГ* (террористическая организация "Исламское государство"*), они (США - ред.) будут (продолжать поставлять оружие). Они должны нам помочь, потому что у нас ничего нет", - добавила Ахмед.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. До начала операции президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.