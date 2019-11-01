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РИА Новости

Представитель SDC сообщила о поставках американского оружия курдам в Сирии

16:02 01.11.2019
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© AFP 2019 / Delil Souleiman Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG) . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США продолжают поставки вооружений арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и не планируют их приостанавливать, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC), политического крыла SDF, Ильхам Ахмед.
"Да", - сказала она, отвечая на вопрос, продолжает ли Вашингтон отправку вооружений сирийским курдам. "Если бойцы SDF продолжат вести борьбу против ИГ* (террористическая организация "Исламское государство"*), они (США - ред.) будут (продолжать поставлять оружие). Они должны нам помочь, потому что у нас ничего нет", - добавила Ахмед.
Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн
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Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. До начала операции президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Ильхам АхмедСирийские демократические силыСирияВ мире
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