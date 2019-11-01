В ДНР восемь человек погибли за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Восемь человек погибли, шесть получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 25 по 31 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых пять военнослужащих... Погибли восемь военнослужащих республики", - заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 199 человек, погибли 152.