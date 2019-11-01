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РИА Новости

В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО

15:55 01.11.2019
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© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море. Архивное фото
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО запланированы в 2020 году в Черном море, заявил в пятницу на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО поддержки его предложений по имплементации Черноморского пакета альянса, принятого в апреле 2019 года.
"Запланированы на 2020 год масштабные четырехдневные учения… это будут учения в Черном море, цель которых - отработать элементы стойкости государства перед гибридными угрозами", - заявил Кулеба. Он отметил, что Украина намерена активно сотрудничать с Североатлантическим альянсом в противодействии гибридным угрозам.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
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Дмитрий КулебаЧерное мореНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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