В Черном море в 2020 году пройдут масштабные учения Украины и НАТО

КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Масштабные четырехдневные учения Украины и Масштабные четырехдневные учения Украины и НАТО запланированы в 2020 году в Черном море , заявил в пятницу на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от НАТО поддержки его предложений по имплементации Черноморского пакета альянса, принятого в апреле 2019 года.

"Запланированы на 2020 год масштабные четырехдневные учения… это будут учения в Черном море, цель которых - отработать элементы стойкости государства перед гибридными угрозами", - заявил Кулеба. Он отметил, что Украина намерена активно сотрудничать с Североатлантическим альянсом в противодействии гибридным угрозам.