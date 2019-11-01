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РИА Новости

Охрану детсадов, школ и вузов следует передать Росгвардии, заявил депутат

15:54 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
 Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Охрану образовательных учреждений следует передать Росгвардии, сотрудники ЧОП не всегда способны распознать угрозу, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина – он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
"Сотрудники частных охранных предприятий не всегда способны распознать угрозу, исходящую о тех, кто пытается проникнуть внутрь школ, детсадов и вузов с оружием или умыслом на совершение преступления. Введение пропускного режима и привлечение к охране бойцов Росгвардии существенно повысит безопасность находящихся там людей и позволит избежать множества страшных трагедий и терактов", - сказал Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что трагедия, которая произошла в Нарьян-Маре, ещё раз показала уязвимость охраны образовательных учреждений страны.
"Недопустимо, когда посторонние люди свободно проникают на территорию детского сада, школы или вуза. Да, охранника, пропустившего убийцу в детский садик Нарьян-Мара, задержали, но жизнь ребёнка этим не вернуть. Страшного происшествия можно было бы избежать, если бы охраной учреждения занимались профессионалы, в данном случае сотрудники Росгвардии страны. Напомню, что единого стандарта охраны учреждений образования в России до сих пор нет. Об этом много говорили, но воз и ныне там", - добавил парламентарий.
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Вчера, 15:30РИА Новости
В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду
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Убийство ребенка в Нарьян-МареБорис Чернышов (депутат)РосгвардияГосдума РФБезопасностьПроисшествия
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