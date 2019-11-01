Охрану детсадов, школ и вузов следует передать Росгвардии, заявил депутат

"Недопустимо, когда посторонние люди свободно проникают на территорию детского сада, школы или вуза. Да, охранника, пропустившего убийцу в детский садик Нарьян-Мара, задержали, но жизнь ребёнка этим не вернуть. Страшного происшествия можно было бы избежать, если бы охраной учреждения занимались профессионалы, в данном случае сотрудники Росгвардии страны. Напомню, что единого стандарта охраны учреждений образования в России до сих пор нет. Об этом много говорили, но воз и ныне там", - добавил парламентарий.