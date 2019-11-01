Курды заявили, что пока не обсуждают присоединение к армии Сирии

Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн

© Фото : SANA Сирийские военные в деревне Аль-Америт к западу от Абу-Расина в районе Рас-Аль-Айн

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Курдские формирования не обсуждают вопрос присоединения к сирийской армии в настоящий момент, однако они проявляют заинтересованность вступить в переговоры, как только получат официальное приглашение от Дамаска, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Курдские формирования не обсуждают вопрос присоединения к сирийской армии в настоящий момент, однако они проявляют заинтересованность вступить в переговоры, как только получат официальное приглашение от Дамаска, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед

Как сообщало госагентство SANA, министерство обороны Сирии в среду призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии для борьбы с "общим врагом" - Турцией.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли курды в настоящий момент присоединиться к сирийской армии, Ахмед заявила, что таких планов нет. Однако она подчеркнула, что сирийские курды хотели бы обсудить этот вопрос с Дамаском и готовы хоть завтра сесть за стол переговоров.

"Мы хотим сесть за стол (переговоров – ред.)... Сирийская армия и SDF сходятся во взглядах, однако никогда не сражались вместе против турецкой армии. Таким образом, сирийская армия сейчас контролирует ряд территорий, а курдские силы оставляют свои позиции", - добавила Ахмед.

SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.