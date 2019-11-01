Курды заявили, что пока не обсуждают присоединение к армии Сирии

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Курдские формирования не обсуждают вопрос присоединения к сирийской армии в настоящий момент, однако они проявляют заинтересованность вступить в переговоры, как только получат официальное приглашение от Дамаска, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
Как сообщало госагентство SANA, министерство обороны Сирии в среду призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии для борьбы с "общим врагом" - Турцией.
Отвечая на вопрос о том, планируют ли курды в настоящий момент присоединиться к сирийской армии, Ахмед заявила, что таких планов нет. Однако она подчеркнула, что сирийские курды хотели бы обсудить этот вопрос с Дамаском и готовы хоть завтра сесть за стол переговоров.
"Мы хотим сесть за стол (переговоров – ред.)... Сирийская армия и SDF сходятся во взглядах, однако никогда не сражались вместе против турецкой армии. Таким образом, сирийская армия сейчас контролирует ряд территорий, а курдские силы оставляют свои позиции", - добавила Ахмед.
SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.