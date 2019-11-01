Слуцкий прокомментировал заявление о выплате Россией "репараций" Киеву

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявления Украины с призывом к России выплатить "репарации" на восстановление Донбасса служат негативным фоном для организации нового саммита в "нормандскими формате", это дешевый торг на крови своих же сограждан, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий требует от РФ репараций за Донбасс. Перепутал понятия", - заявил Слуцкий журналистам, подчеркнув, что не Россия напала на юго-восток Украины, это Киев начал гражданскую войну, объявив также экономическую блокаду ДНР и ЛНР.
"Идет дешевый торг на крови своих же сограждан. Это еще больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева. Подобные заявления также служат негативным фоном для организации нового саммита в "нормандском формате", поскольку, по сути, ещё раз демонстрируют неготовность киевских властей к диалогу с республиками Донбасса", - добавил парламентарий.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.