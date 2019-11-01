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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал заявление о выплате Россией "репараций" Киеву

15:52 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявления Украины с призывом к России выплатить "репарации" на восстановление Донбасса служат негативным фоном для организации нового саммита в "нормандскими формате", это дешевый торг на крови своих же сограждан, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму, необходимую для восстановления региона, министр называть не стал.
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"Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий требует от РФ репараций за Донбасс. Перепутал понятия", - заявил Слуцкий журналистам, подчеркнув, что не Россия напала на юго-восток Украины, это Киев начал гражданскую войну, объявив также экономическую блокаду ДНР и ЛНР.

"Идет дешевый торг на крови своих же сограждан. Это еще больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева. Подобные заявления также служат негативным фоном для организации нового саммита в "нормандском формате", поскольку, по сути, ещё раз демонстрируют неготовность киевских властей к диалогу с республиками Донбасса", - добавил парламентарий.
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Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Владислав КриклийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид СлуцкийДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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