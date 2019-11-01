Слуцкий прокомментировал заявление о выплате Россией "репараций" Киеву

"Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий требует от РФ репараций за Донбасс. Перепутал понятия", - заявил Слуцкий журналистам, подчеркнув, что не Россия напала на юго-восток Украины, это Киев начал гражданскую войну, объявив также экономическую блокаду ДНР и ЛНР.

"Идет дешевый торг на крови своих же сограждан. Это еще больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева. Подобные заявления также служат негативным фоном для организации нового саммита в "нормандском формате", поскольку, по сути, ещё раз демонстрируют неготовность киевских властей к диалогу с республиками Донбасса", - добавил парламентарий.