Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T16:35Z
https://ria.ru/20191101/1560497914.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/96/1560499619_0:63:3072:1791_1036x0_80_0_0_d85cb1442a0cffed613f41d737a97aca.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии

15:50 01.11.2019 (обновлено: 16:35 01.11.2019)
1104
© AP Photo / Maya AlleruzzoПредседатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды готовы объединиться с правительственной армией, но хотят, чтобы сначала произошла реорганизация сирийской армии, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед.
"Мы готовы объединить силы с Асадом, но при (условии) реорганизации, изменении сирийской армии", - сказала она, добавив, что если удастся договориться "о том, как мы управляем нашими территориями, то да, мы готовы присоединиться к сирийской армии". Она подчеркнула, что это "не может произойти за час", так как нужно сначала провести переговоры с Дамаском.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Вчера, 14:20Война в Сирии
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
В среду министерство обороны Сирии призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии. Министерство также отметило, что готово урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
491029
Обсудить 2
Война в СирииИльхам АхмедСирийские демократические силыСирияВ мире
Рекомендуем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал инцидент с избиением дипломата в Косово шокирующим
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Ситуация в Сирии
Представитель сирийских курдов объяснил, почему диалог с США стал "шатким"
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Курды заявили, что нуждаются в российской помощи в переговорах с Дамаском
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния