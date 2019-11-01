Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии

"Мы готовы объединить силы с Асадом, но при (условии) реорганизации, изменении сирийской армии", - сказала она, добавив, что если удастся договориться "о том, как мы управляем нашими территориями, то да, мы готовы присоединиться к сирийской армии". Она подчеркнула, что это "не может произойти за час", так как нужно сначала провести переговоры с Дамаском.