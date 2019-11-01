Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийские курды готовы объединиться с правительственной армией, но хотят, чтобы сначала произошла реорганизация сирийской армии, заявила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед.
"Мы готовы объединить силы с Асадом, но при (условии) реорганизации, изменении сирийской армии", - сказала она, добавив, что если удастся договориться "о том, как мы управляем нашими территориями, то да, мы готовы присоединиться к сирийской армии". Она подчеркнула, что это "не может произойти за час", так как нужно сначала провести переговоры с Дамаском.
SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
В среду министерство обороны Сирии призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии. Министерство также отметило, что готово урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.