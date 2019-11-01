СПЧ готов содействовать движению "За права человека", заявил Фадеев

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев готов разобраться в ситуации с ликвидацией движения "За права человека", если глава организации Лев Пономарев обратится в совет.
Верховный суд РФ в пятницу ликвидировал движение Пономарева.
"Я буду (содействовать - ред), когда будут какие-нибудь сигналы, письма, еще что-нибудь. Я ничего пока не комментирую, потому что нет никаких заявлений, сообщений", - заявил РИА Новости Фадеев.
Он добавил, что готов заняться решением этого вопроса после обращения представителей организации в СПЧ.
Решение о ликвидации ВС РФ принял по иску Министерства юстиции, которое настаивало, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности. В России "За права человека" признано иностранным агентом.
Созданное в 1997 году движение "За права человека" включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Своей целью организация называет "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".