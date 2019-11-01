Курды заявили, что нуждаются в российской помощи в переговорах с Дамаском

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Сирийский демократический совет, политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF), нуждается в содействии Москвы для переговоров с Дамаском, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Сирии Ильхам Ахмед.
"Мы поддерживаем связь с российскими официальными лицами. Что касается военных операций, ведутся ежедневные переговоры с российскими официальными лицами. SDC и Россия также ведут политические переговоры, мы также делаем это из Рожавы (Самопровозглашенная Федерация северной Сирии - ред.), Сирия. Мы обсуждаем, как обеспечить безопасность в регионе и на территории, и мы также просим их помощи, чтобы мы могли вести переговоры (с Дамаском - ред.)", - заявила Ахмед.
Ранее председатель исполкома Сирийского демократического совета заявляла на пресс-конференции в Вашингтоне, что курды готовы обсуждать политическое урегулирование с властями страны. Она выразила сожаление относительно того, что сирийские курды не участвуют в конституционном комитете "из-за вето Турции".
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.