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РИА Новости

Россия предложила перенести сессию Первого комитета Генассамблеи ООН из США

15:44 01.11.2019 (обновлено: 17:03 01.11.2019)
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Россия предложила провести сессию Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению в 2020 году за пределами США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях, когда ни американская сторона, ни секретариат ООН по сути не в состоянии урегулировать эту абсолютно нездоровую ситуацию (с невыдачей виз членам делегации РФ), мы предложили единственный конструктивный и не только конструктивный подход, но и конструктивный выход, а именно, чтобы государства-члены организации ООН приняли решение о проведении сессии Первого комитета Генассамблеи и Комиссии по разоружению в 2020 году за пределами территории США", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что, "по нашему мнению, это мероприятие логичнее и проще было бы провести на базе отделения ООН либо в Вене, либо в Женеве". "Там есть вся необходимая инфраструктура. Мы полагаем, что такое решение просто снимет накал напряженности и в общем позволит обеспечить полноценное участие всех делегаций с тем, чтобы сосредоточиться на содержательной работе в целях поиска общеприемлемых путей укрепления международной безопасности и не отвлекаться на логистические вопросы", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что "в противном случае организация сессии Первого комитета и Комиссии в 2020 году просто окажется под угрозой срыва".
"У нас есть основания рассчитывать на широкую поддержку соответствующих предложений, несмотря на то, что Вашингтон развязал и, кстати говоря, их союзники, я так понимаю, не без их участия, агрессивную кампанию против этой инициативы. Посмотрим, что в итоге победит - конструктивный настрой и реальное стремление к решению назревших вопросов международной повестки дня в области контроля над разоружениями или страх перед угрозами со стороны Вашингтона", - заключила официальный представитель МИД.
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
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