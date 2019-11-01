Россия предложила перенести сессию Первого комитета Генассамблеи ООН из США

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Россия предложила провести сессию Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению в 2020 году за пределами США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В условиях, когда ни американская сторона, ни секретариат ООН по сути не в состоянии урегулировать эту абсолютно нездоровую ситуацию (с невыдачей виз членам делегации РФ), мы предложили единственный конструктивный и не только конструктивный подход, но и конструктивный выход, а именно, чтобы государства-члены организации ООН приняли решение о проведении сессии Первого комитета Генассамблеи и Комиссии по разоружению в 2020 году за пределами территории США", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Она отметила, что, "по нашему мнению, это мероприятие логичнее и проще было бы провести на базе отделения ООН либо в Вене, либо в Женеве". "Там есть вся необходимая инфраструктура. Мы полагаем, что такое решение просто снимет накал напряженности и в общем позволит обеспечить полноценное участие всех делегаций с тем, чтобы сосредоточиться на содержательной работе в целях поиска общеприемлемых путей укрепления международной безопасности и не отвлекаться на логистические вопросы", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что "в противном случае организация сессии Первого комитета и Комиссии в 2020 году просто окажется под угрозой срыва".
"У нас есть основания рассчитывать на широкую поддержку соответствующих предложений, несмотря на то, что Вашингтон развязал и, кстати говоря, их союзники, я так понимаю, не без их участия, агрессивную кампанию против этой инициативы. Посмотрим, что в итоге победит - конструктивный настрой и реальное стремление к решению назревших вопросов международной повестки дня в области контроля над разоружениями или страх перед угрозами со стороны Вашингтона", - заключила официальный представитель МИД.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.