Полиция уточнила число погибших в перестрелке на празднике Хэллоуина в США

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хэллоуина в американском штате Калифорния, еще четыре получили ранения, сообщает офис шерифа округа Контра Коста.
Ранее местные СМИ сообщали, что неизвестный устроил стрельбу на вечеринке в городе Оринда. Официальных данных о жертвах происшествия не поступало.
"Обновление по убийству в Оринде - четыре смертельных случая, четыре ранения. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении офиса шерифа.
Это второй подобный инцидент в США в этом году. Во вторник вечером три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич. Как сообщали местные СМИ, стрельба также произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина.