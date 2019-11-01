"Энел Россия" за 9 месяцев нарастила чистую прибыль по РСБУ на 37%

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. " Энел Россия " в январе-сентябре 2019 года нарастила чистую прибыль по РСБУ на 37% - до 4,64 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка по итогам девяти месяцев составила 52,89 миллиарда рублей, что на 0,5% выше показателя в январе-сентябре 2018 года.

Себестоимость продаж составила 43,89 миллиарда рублей, снизившись на 1,5%. Валовая прибыль "Энел Россия" выросла на 11,4% и составила 9 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 36,4%, до 5,9 миллиарда рублей.

В "Энел Россия" входят три газовые элекростанции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).