МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым

ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
"Этот один из эпизодов жизни в Косово - свидетельство абсолютной незрелости косовоалбанских силовых структур. Ставить, кстати, в данном контексте вопрос о присоединении Косово к международным организациям, в том числе обсуждалось и обсуждается присоединение к Интерполу, считаем абсолютно ошибочным и требуем расследования и наказания виновных в этом инциденте", - сказала Захарова на брифинге.
"Институты Косово должны принять меры к недопущению впредь подобных происшествий", - отметила она.
По словам Захаровой, своими действиями в инциденте с Краснощековым косовоалбанский спецназ продемонстрировал, в первую очередь, пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудников ООН от ареста, задержания и вообще какого-либо прикосновения.
Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.
Как сообщалось ранее, выступая на заседании СБ ООН по Косово, постпред РФ Василий Небензя заявил, что подробности избиения дипломата "шокируют". Также постпред призвал Совбез "решительно осудить" эту ситуацию и наказать виновных.