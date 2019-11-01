МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв

ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель Мария Захарова. Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

"Этот один из эпизодов жизни в Косово - свидетельство абсолютной незрелости косовоалбанских силовых структур. Ставить, кстати, в данном контексте вопрос о присоединении Косово к международным организациям, в том числе обсуждалось и обсуждается присоединение к Интерполу, считаем абсолютно ошибочным и требуем расследования и наказания виновных в этом инциденте", - сказала Захарова на брифинге.

"Институты Косово должны принять меры к недопущению впредь подобных происшествий", - отметила она.

По словам Захаровой, своими действиями в инциденте с Краснощековым косовоалбанский спецназ продемонстрировал, в первую очередь, пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудников ООН от ареста, задержания и вообще какого-либо прикосновения.

Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.