Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда о ликвидации

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда России о ликвидации, а затем обратится и в Страсбургский суд, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Андропов.
"Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем [пойдем] в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)", - сказал защитник.
Решение Верховного суда России он назвал "безусловно незаконным" - суд, по его мнению, "не услышал и не учел наши доводы".
Решение о ликвидации ВС РФ принял по иску Министерства юстиции, которое настаивало, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности. В России "За права человека" признано иностранным агентом.
Созданное в 1997 году движение "За права человека" включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Своей целью организация называет "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".
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