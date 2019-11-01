Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда о ликвидации

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. 26 ноября 2017

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда России о ликвидации, а затем обратится и в Страсбургский суд, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Андропов.

"Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем [пойдем] в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)", - сказал защитник.

Решение Верховного суда России он назвал "безусловно незаконным" - суд, по его мнению, "не услышал и не учел наши доводы".

Решение о ликвидации ВС РФ принял по иску Министерства юстиции, которое настаивало, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности. В России "За права человека" признано иностранным агентом.