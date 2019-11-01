Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T16:51Z
https://ria.ru/20191101/1560496433.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150961/35/1509613520_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_612a6143069ec64bb8dfdc52ddd554ba.jpg
РИА Новости

Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда о ликвидации

15:31 01.11.2019 (обновлено: 16:51 01.11.2019)
4075
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер движения "За права человека" Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. 26 ноября 2017
Лидер движения За права человека Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. 26 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Движение "За права человека" обжалует решение Верховного суда России о ликвидации, а затем обратится и в Страсбургский суд, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Андропов.
"Мы будем обжаловать в апелляционном порядке, а в дальнейшем [пойдем] в ЕСПЧ в связи с нарушением как минимум статьи 11 Европейской конвенции (о свободе собраний и объединений)", - сказал защитник.
Решение Верховного суда России он назвал "безусловно незаконным" - суд, по его мнению, "не услышал и не учел наши доводы".
Решение о ликвидации ВС РФ принял по иску Министерства юстиции, которое настаивало, что движение неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности. В России "За права человека" признано иностранным агентом.
Созданное в 1997 году движение "За права человека" включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Своей целью организация называет "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".
Здание Министерства иностранных дел РФ
16 сентября, 14:17РИА Новости
Тема прав человека столкнулась с политизацией, заявили в МИД
1374281537244
Обсудить 56
Европейский суд по правам человекаВерховный суд РФМоскваДвижение "За права человека"
Популярные комментарии
Ну правильно. Прав человека уже почти нет, поэтому и "движение за права человека" не нужно. СПЧ подмяли, движение за права человека ликвидировали, часть дела по подкидыванию наркотиков Голунову засекретили. Ну правильно. Ведь именно в таких стерильных условиях можно повышать пенсионный возраст хоть до 70, хоть до 90 лет. А по телевизору скажут, что все проблемы от врагов. Проклятый госдеп с помощью своих антикоррупционных расследований всё никак не даёт нам создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и совершить все другие обещанные рывки.
1 ноября, 16:22
Аристотель Аваносов
2121756348
Супер! Сейчас это даже важнее, чем новые ракеты. В плане оборонки Россия защищена уже очень хорошо, а вот проиграть инфо войну и разрушиться изнутри как СССР это вполне реалистичный сценарий. Нельзя позволять западным организациям зомбировать россиян, особенно молодежь.
1 ноября, 16:10
Boris Ru
958137127
Рекомендуем
Здание ФСБ
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
Снегопад в Москве
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В Кремле прокомментировали призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Валерий Фадеев
СПЧ готов содействовать движению "За права человека", заявил Фадеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, от чего будет зависеть помощь Донбассу со стороны России
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Актриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Владислав Криклий
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Опрос
Опрос показал, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни
Человек разговаривает по телефону
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Руководитель делегации России в Конгрессе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: сессия Конгресса местных властей СЕ была успешной для России
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния