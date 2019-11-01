Россия надеется на отсутствие давления на конституционный комитет Сирии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Члены Совбеза РФ на прошедшем в пятницу оперативном совещании под председательством президента Владимира Путина выразили надежду на то, что третьи страны не будут оказывать давления на работу конституционного комитета Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Была выражена надежда, что работа этого органа будет продолжаться без какого-либо давления со стороны третьих государств", - сказал Песков журналистам.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.