Путин проведет телемост с участниками World Skills в Екатеринбурге

"Сейчас намечена телеконференция, президент уже в ближайшие минуты планирует начать. Это телемост с участниками движения WorldSkills и чемпионата WorldSkills hi-tech, которые находятся в Екатеринбурге. Но это не просто WorldSkills, это телеконференция, в ходе которой президент очень серьезно будет обсуждать вопросы профессионального образования", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что будет обсуждаться, как отлажена в стране система профессионального образования, кто формулирует заказ на кадры, кто их готовит, по какой методике, насколько потом эти кадры востребованы в конкретных компаниях. "На связи будут и компании, и организации, и учебные заведения, и представители власти", - заключил он, добавив, что материалы телеконференции будут обнародованы.