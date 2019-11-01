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РИА Новости

При землетрясениях на Филиппинах погибли более 15 человек

15:24 01.11.2019
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© AFP 2019 / Manman Dejeto Последствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах
© AFP 2019 / Manman Dejeto
Последствия землетрясения на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и 403 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, произошедших на Филиппинах на этой неделе, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
По данным NDRRMC, землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее во вторник, унесло жизни трех человек в регионе Давао и семи в регионе Сокксксархен. Последовавшее за ним в четверг землетрясение магнитудой 6,5 привело к гибели шести человек. Помимо этого два человека числятся пропавшими без вести.
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Как отмечается в докладе, главными причинами гибели людей стали вызванные подземными толчками оползни, обрушение конструкций, а также остановка сердца.
Еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах 16 октября. К 31 октября были зафиксированы почти 970 афтершоков. Последствия затронули более 30 тысяч человек. Более 3,2 тысячи строений, включая жилые дома и школы, были повреждены.
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