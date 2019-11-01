При землетрясениях на Филиппинах погибли более 15 человек

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и 403 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, произошедших на По меньшей мере 16 человек погибли и 403 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, произошедших на Филиппинах на этой неделе, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

По данным NDRRMC, землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее во вторник, унесло жизни трех человек в регионе Давао и семи в регионе Сокксксархен. Последовавшее за ним в четверг землетрясение магнитудой 6,5 привело к гибели шести человек. Помимо этого два человека числятся пропавшими без вести.

Как отмечается в докладе, главными причинами гибели людей стали вызванные подземными толчками оползни, обрушение конструкций, а также остановка сердца.