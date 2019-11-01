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РИА Новости
Медиавойны

МИД назвал обвинения литовского портала в адрес "России сегодня" вбросом

15:19 01.11.2019 (обновлено: 16:34 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "классическим вбросом" утверждение литовского новостного портала Ekspertai о том, что агентство "Россия сегодня" занимается финансированием терроризма.

"Травле подвергаются в прибалтийских странах не только памятники и останки погибших, подвергаются варварским актам, травле подвергаются и СМИ. Я хотела бы привлечь внимание к абсолютно вопиющей дискриминации российских СМИ в Прибалтике, она начинает перерастать в откровенную травлю с использованием клеветы, фейковых новостей, давления, финансового, экономического", — сказала дипломат на брифинге в Волгограде.

Она отметила, что материал, опубликованный Ekspertai, — это классический информационный вброс, дезинформация.
"Громкий заголовок, никаких доказательств", — добавила Захарова.
Вывеска на здании МИА Россия сегодня
31 октября, 21:29Сказано в эфире
Лидов: обвинения литовского СМИ против "России сегодня" ‒ не просто чушьМИА "Россия сегодня" потребовало извинений от литовского СМИ Ekspertai, заявившего, что агентство занимается финансированием терроризма и отмыванием денег. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Вместо фактов портал дал лишь непонятную ссылку на то, что некий гражданин Литвы якобы получил от шведского банка письмо с разоблачающими сведениями, возмутилась Захарова. И хотя у литовского портала нет подтверждения этой информации от самого банка, это не помешало ему опубликовать статью, которая напрямую наносит удар по деловой репутации российского СМИ.
Затем тот же портал опубликовал новую статью, где "продублировал эти же самые инсинуации в адрес МИА "Россия сегодня", продолжила Захарова.
"Шведский банк, являясь одним из крупнейших банков в странах Балтии, последние несколько недель предпринимает шаги по ограничению деятельности российских СМИ в Прибалтике, запрещая денежные переводы их сотрудникам, контрагентам и партнерам. Это все, конечно, не совпадение, это наглядное проявление ведущейся в Прибалтике масштабной кампании по ограничению деятельности российских СМИ, их дискредитации в глазах широкой аудитории", — отметила она.
По оценке Захаровой, это противоречит всем обязательствам, которые берут на себя государства и СМИ в рамках ОБСЕ и других международных институтов по соблюдению норм обращения с информацией.
Портал Ekspertai 30 октября опубликовал заметку о согласии властей Дании на прокладку газопровода "Северный поток — 2". В качестве источника информации в материале указано РИА Новости, которое, как говорится в тексте, "принадлежит международной медиагруппе "Россия сегодня", занимающейся финансированием терроризма и отмыванием денег". В обоснование этого обвинения дается ссылка на другой материал того же портала, в котором говорится, что гражданин Литвы получил от шведского Swedbank письмо с уведомлением о прекращении расчетов с медиагруппой.
В "России сегодня" эти утверждения назвали прямой клеветой, наносящей урон репутации агентства, и потребовали от литовского портала немедленных извинений. Кроме того, агентство готово отстаивать свое честное имя в суде.
Журналисты за работой
28 октября, 21:49Медиавойны
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Это далеко не первый случай, когда в Прибалтике чинят препятствия работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Так, блокировке подвергались порталы Sputnik Литва и Baltnews.lv, а также некоторые сайты, транслировавшие передачи российских каналов. Шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему запретили въезд в Литву; РИА Новости, RT, Первый канал, "Известия" и Пятый канал не допустили на оглашение приговора по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
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МедиавойныМария ЗахароваРоссия сегодняМИД РФРоссияЛитваВ мире
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