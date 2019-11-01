Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T15:19Z
https://ria.ru/20191101/1560495466.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155085/57/1550855741_0:114:3072:1842_1036x0_80_0_0_0ec53d79124e42427b5a0bb6ff336bcb.jpg
РИА Новости

Кузнецова пообещала проверить детсады региона после убийства в Нарьян-Маре

15:19 01.11.2019
292
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. После убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре будут проверены все детские сады региона, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
В четверг днем во время тихого часа в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник пьяный мужчина – он позвонил в звонок, и его без вопросов пустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и на глазах воспитателей и детей зарезал шестилетнего мальчика. Стал ли ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно. Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.
"Детский сад в Нарьян-Маре закрыт для посещения. Будут проверены все детские сады региона", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что психологи работают с семьей погибшего мальчика и с детьми, которые в этот момент находились в группе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:57Радио Sputnik
СК проверит действия воспитателей в Нарьян-Маре, пытавшихся помешать убийце
110050
Обсудить 3
Убийство ребенка в Нарьян-МареАнна КузнецоваНарьян-МарРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Российский инвестиционный форум. День второй
Губернатор назвал причину трагедии в детском саду Нарьян-Мара
Пожар
В результате пожара в Адыгее погиб ребенок
Сотрудник полиции
Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка
Гололедица. Архивное фото
Синоптики продлили "желтый" уровень опасности в Москве и области
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Российский летчик Константин Ярошенко
В МИД требуют от США вернуть летчика Константина Ярошенко в Россию
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре проверят данные о попытке воспитателей помешать убийце
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал жестче реагировать на давление на СМИ на Украине
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым
Снегопад в Москве
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния