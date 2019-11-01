Песков рассказал, от чего будет зависеть помощь Донбассу со стороны России

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму министр называть не стал.

"Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, станет ли РФ оказывать помощь Донбассу.