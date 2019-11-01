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РИА Новости

Песков рассказал, от чего будет зависеть помощь Донбассу со стороны России

15:17 01.11.2019 (обновлено: 15:36 01.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос помощи Донбассу со стороны РФ будет зависеть от того, как будет урегулирована ситуация в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона. Точную сумму министр называть не стал.
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Вчера, 12:08Радио Sputnik
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
"Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, станет ли РФ оказывать помощь Донбассу.
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ДонбассДмитрий ПесковРоссияВ мире
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