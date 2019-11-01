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РИА Новости

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

15:15 01.11.2019 (обновлено: 20:56 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
Глава украинского ведомства сказал, что Россия должна выплатить "репарации" на восстановление Донбасса, однако сумму оговаривать не стал.

"Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну, <...> где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, <...> в настоящее время <...> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы", — отреагировали в Кремле.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми, а также подчеркивают, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 14:28РИА Новости
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"
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Владислав КриклийДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
надоели со своими претензиями. Только и хотят ото всех денег сорвать на халяву, весь мир им должен платить. Сами разрушили, сами и восстанавливайте
1 ноября, 15:34
nnatasha.mart67
14320001
Надоели. Долги СССР все Россия заплатила, и теперь все еще должна всем этим...украинцам, прибалтам.....
1 ноября, 15:36
Татьяна Кузнецова
13021000
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Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"
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