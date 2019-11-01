В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
Глава украинского ведомства сказал, что Россия должна выплатить "репарации" на восстановление Донбасса, однако сумму оговаривать не стал.
"Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну, <...> где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, <...> в настоящее время <...> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы", — отреагировали в Кремле.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми, а также подчеркивают, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.