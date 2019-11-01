В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

"Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну, <...> где находится Донбасс. Россия, как страна, которая не является участником этого конфликта, <...> в настоящее время <...> делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы", — отреагировали в Кремле.