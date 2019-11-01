Российские ученые выдвинули теорию о самарском происхождении венгров

САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Копию древнего мадьярского перстня передали в Венгрию, оригинал был найден археологами во время раскопок в одном из районов Самарской области, сообщила пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени Королева.
По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Венгрии встречу с президентом самоуправления области Дьёр-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом.
"Дмитрий Азаров передал Золтану Немету точную копию древнего мадьярского перстня, найденного археологами Самарского университета во время раскопок в Борском районе Самарской области. Ученые относят находку к IX веку. По их мнению, перстень мог принадлежать видному мадьярскому воину или военачальнику", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия ПохильчукСотрудники научно-образовательного центра по археологии и этнографии Сергей Зубов и Николай Лифанов
© Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия Похильчук
Сотрудники научно-образовательного центра по археологии и этнографии Сергей Зубов и Николай Лифанов
По данным пресс-службы, копия перстня была изготовлена в лаборатории аддитивных технологий самарского университета, а оригинал, хранящийся в местном музее, недавно стал экспонатом виртуального археологического музея, проект которого разработан археологами и программистами вуза. Сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики провели оцифровку перстня и поместили его виртуальную 3D-модель в мадьярский зал музея, посвященный вопросам местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяров на территории Самарского Поволжья.
Отмечается, что происхождение мадьяров, как и местонахождение их исторической прародины, до сих пор по-разному трактуется различными учеными в связи с крайне малым количеством имеющихся источников. Мадьярские могильники, найденные на территории Самарской области, позволяют выдвинуть версию, что прародина современных венгров могла находиться в Самарском Заволжье.
Выводы самарских ученых основаны на найденных в могильниках различных артефактах - оружии, предметах одежды и быта, украшениях древних мадьяров. Причем, первые находки были сделаны еще почти полвека назад. "В 70-х годах XX века у разъезда Немчанка в Борском районе были найдены первые два захоронения, относящиеся к мадьярскому кругу. О принадлежности к этому народу говорили характерные угорские украшения, приклепанные к воинскому поясу. С тех пор и по настоящее время найдено полтора десятка могильников. Артефактов в них обнаружено немного, но при этом они четко маркируют передвижение венгров по территории Самарской области", - цитирует пресс-служба директора научно-образовательного центра по археологии и этнографии, заведующего научно-исследовательской лабораторией археологии самарского университета Сергея Зубова.