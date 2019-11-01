Российские ученые выдвинули теорию о самарском происхождении венгров

САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Копию древнего мадьярского перстня передали в Венгрию, оригинал был найден археологами во время раскопок в одном из районов Самарской области, сообщила пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Венгрии встречу с президентом самоуправления области Дьёр-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом.

"Дмитрий Азаров передал Золтану Немету точную копию древнего мадьярского перстня, найденного археологами Самарского университета во время раскопок в Борском районе Самарской области. Ученые относят находку к IX веку. По их мнению, перстень мог принадлежать видному мадьярскому воину или военачальнику", - говорится в сообщении.

© Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия Похильчук Сотрудники научно-образовательного центра по археологии и этнографии Сергей Зубов и Николай Лифанов © Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия Похильчук Сотрудники научно-образовательного центра по археологии и этнографии Сергей Зубов и Николай Лифанов

По данным пресс-службы, копия перстня была изготовлена в лаборатории аддитивных технологий самарского университета, а оригинал, хранящийся в местном музее, недавно стал экспонатом виртуального археологического музея, проект которого разработан археологами и программистами вуза. Сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики провели оцифровку перстня и поместили его виртуальную 3D-модель в мадьярский зал музея, посвященный вопросам местонахождения прародины венгров и истории древних мадьяров на территории Самарского Поволжья.

Отмечается, что происхождение мадьяров, как и местонахождение их исторической прародины, до сих пор по-разному трактуется различными учеными в связи с крайне малым количеством имеющихся источников. Мадьярские могильники, найденные на территории Самарской области, позволяют выдвинуть версию, что прародина современных венгров могла находиться в Самарском Заволжье.