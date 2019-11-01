В МИД требуют от США вернуть летчика Константина Ярошенко в Россию

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Москва требует прекратить издевательства над Константином Ярошенко и вернуть россиянина домой, ему нужна срочная медицинская помощь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы требуем от США прекратить издевательства и вернуть Константина Ярошенко домой", - заявила она.
Захарова отметила, что власти США напрочь игнорируют российские аргументы и озабоченности прежде всего по поводу состояния здоровья Ярошенко, в ухудшении которого полностью виноваты именно американские представители, которые ответственны за его нахождение в тюрьме.
"Речь идет не о том медицинском содействии, которое можно отложить или которое может быть не столь необходимо, а речь идет о срочной медицинской помощи, которую необходимо оказывать человеку в этой ситуации", - подчеркнула она.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Ранее супруга Ярошенко Виктория сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России ее мужа.