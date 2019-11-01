В МИД требуют от США вернуть летчика Константина Ярошенко в Россию

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Москва требует прекратить издевательства над Москва требует прекратить издевательства над Константином Ярошенко и вернуть россиянина домой, ему нужна срочная медицинская помощь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Мы требуем от США прекратить издевательства и вернуть Константина Ярошенко домой", - заявила она.

Захарова отметила, что власти США напрочь игнорируют российские аргументы и озабоченности прежде всего по поводу состояния здоровья Ярошенко, в ухудшении которого полностью виноваты именно американские представители, которые ответственны за его нахождение в тюрьме.

"Речь идет не о том медицинском содействии, которое можно отложить или которое может быть не столь необходимо, а речь идет о срочной медицинской помощи, которую необходимо оказывать человеку в этой ситуации", - подчеркнула она.