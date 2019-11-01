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РИА Новости
Культура

Лауреат премии "Оскар" Кейси Аффлек сыграет в триллере "Каждый твой вздох"

15:45 01.11.2019
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Актер Кейси Аффлек победил в номинации "Лучший драматический актер"
Актер Кейси Аффлек победил в номинации Лучший драматический актер
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский актер Кейси Аффлек сыграет главную роль в триллере Every Breath You Take ("Каждый твой вздох"), сообщает Variety.
Лауреат премии "Оскар" исполнит роль психиатра, чья карьера и жизнь подвергается опасности, после того, как его пациентка кончает жизнь самоубийством.
"Этот фильм затрагивает темы семьи, предательства и искупления, которые всегда находят отклик у зрителей", — прокомментировал продюсер Ричард Бартон Льюис.
В триллере режиссера Кристин Джэффс ("Сильвия", "Дождь") также примут участие: Сэм Клафлин ("До встречи с тобой", "Голодные игры"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима"), Вероника Феррес ("Заплати призраку") и другие.
К съемкам планируют приступить 6 ноября в Ванкувере.
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