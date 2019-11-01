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РИА Новости

В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму

15:10 01.11.2019 (обновлено: 16:54 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Температура зимой будет около или выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что на карте долгосрочного прогноза "преобладает розовый цвет".
"У метеорологов принято раскрашивать карту, показывать прогностический температурный фон. Значительные положительные аномалии красным цветом раскрашивают, небольшие положительные аномалии — в розовый <...>, отрицательные аномалии, небольшие — голубым <...>, значительные отрицательные аномалии — синим <...>", — рассказал Вильфанд РИА Новости.
Ранее он заявил, что минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября, а "классическая зима" наступит лишь во второй половине декабря.
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В Гидрометцентре рассказали, когда начнется настоящая зима
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Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Главное, чтоб не голубую.
1 ноября, 15:24
MYMake Yellowstone Great Again
26610006
Понятно. Толи будет, то ли нет)))))
1 ноября, 15:14
Арсений Понфиленко
40311002
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