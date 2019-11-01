В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Температура зимой будет около или выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что на карте долгосрочного прогноза "преобладает розовый цвет".
"У метеорологов принято раскрашивать карту, показывать прогностический температурный фон. Значительные положительные аномалии красным цветом раскрашивают, небольшие положительные аномалии — в розовый <...>, отрицательные аномалии, небольшие — голубым <...>, значительные отрицательные аномалии — синим <...>", — рассказал Вильфанд РИА Новости.
Ранее он заявил, что минусовые температуры установятся в российских регионах только в конце ноября, а "классическая зима" наступит лишь во второй половине декабря.