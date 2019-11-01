В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 933 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 157 человек (женщин – 47, детей – 80), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 776 человек (женщин – 233, детей – 396)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.

Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, больница и электроподстанция.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.