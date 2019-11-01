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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

15:08 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 933 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 157 человек (женщин – 47, детей – 80), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 776 человек (женщин – 233, детей – 396)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, больница и электроподстанция.
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По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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