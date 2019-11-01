Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Казань

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тысячи рублей для легковых машин и шесть-семь тысяч рублей для грузовых, сообщил журналистам глава государственной компании "Автодор" Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тысячи рублей для легковых машин и шесть-семь тысяч рублей для грузовых, сообщил журналистам глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко

"Максимум 2,5 тысячи для легкового и шесть-семь для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать", — сказал Петушенко, отвечая на вопрос, сколько будет стоить проезд по трассе Москва — Казань.

Глава "Автодора" отметил, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 километров в час.

"Расчетная скорость, под которую мы рассчитываем, это 150 километров в час. <…> Сегодня законодательством предусмотрено 110 километров, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 километров в час", — рассказал он в ответ на вопрос, какой скоростной режим может быть установлен на трассе Москва — Казань.

Расчетная скорость — наибольшая возможная (по условиям устойчивости и безопасности) скорость движения автомобиля по трассе при нормальной погоде.

Отвечая на вопрос, как будет организован проезд по этой трассе, Петушенко сказал, что к этому моменту уже должен быть отработан free-flow на ЦКАД, но "это тоже будет зависеть от того, насколько наши водители будут законопослушны и оплачивать средства".