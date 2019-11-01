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РИА Новости

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Казань

15:30 01.11.2019 (обновлено: 18:23 01.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тысячи рублей для легковых машин и шесть-семь тысяч рублей для грузовых, сообщил журналистам глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Максимум 2,5 тысячи для легкового и шесть-семь для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать", — сказал Петушенко, отвечая на вопрос, сколько будет стоить проезд по трассе Москва — Казань.
Глава "Автодора" отметил, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 километров в час.
"Расчетная скорость, под которую мы рассчитываем, это 150 километров в час. <…> Сегодня законодательством предусмотрено 110 километров, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 километров в час", — рассказал он в ответ на вопрос, какой скоростной режим может быть установлен на трассе Москва — Казань.
Дорожное табло на трассе М-11
31 октября, 16:19РИА Новости
"Автодор" опубликовал новые тарифы проезда по трассе М-11
Расчетная скорость — наибольшая возможная (по условиям устойчивости и безопасности) скорость движения автомобиля по трассе при нормальной погоде.
Отвечая на вопрос, как будет организован проезд по этой трассе, Петушенко сказал, что к этому моменту уже должен быть отработан free-flow на ЦКАД, но "это тоже будет зависеть от того, насколько наши водители будут законопослушны и оплачивать средства".
Глава "Автодора" также отметил, что на новой трассе будут применяться решения для "умных дорог".
Платные участки дорог в России
21 мая 2012, 14:57РИА Недвижимость
Платные участки дорог в РоссииПервый в Московской области платный участок автомобильной дороги М-4 "Дон" был открыт 15 мая. Месяц он будет работать бесплатно, в тестовом режиме. Длина его составляет 23 км.
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АвтодорАвтоМоскваКазаньОбщество
Популярные комментарии
Плюс, надо заплатить за бензин, еще столько. Где мы живем? Как будто, кроме Казани и Санкт-Петербурга Россия отсутствует. А Казань , еще, хочет отделиться, имеет свою Конституцию, флаг и гимн. Хотя бы условия поставили, об отмене. Верховный суд, уже, три решения принимал.
1 ноября, 16:01
ВНВячеслав Нестеренко
600006
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