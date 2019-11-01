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РИА Новости

В Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам Балтики

15:01 01.11.2019
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© Sputnik / Сергей МелконовНа месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге
На месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
На месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге
РИГА, 1 ноя - РИА Новости. Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован, передает Sputnik Латвия.
"Памятника героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, больше нет. На месте весьма внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, на которой его, видимо, вывезли", - пишет Sputnik.
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По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром.
"В Латвии множество таких памятников. Подобные монументы обычно ставили возле военных частей. После того как в 1994 году российские войска покинули Латвию, за некоторыми из этих памятников продолжали ухаживать", - отмечается в сообщении.
По словам латвийского историка Александра Ржавина, памятник героям-подводникам Балтики как раз не был запущен. О нем заботились общественники из местного объединения моряков, добавляет Sputnik.
Историк отметил, что в договоре Латвии с Россией о защите памятников не указан список защищенных объектов, также там нет пункта, в котором говорилось бы о восстановлении испорченных памятников. То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда.
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