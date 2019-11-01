Киев намерен обсудить тему транзита газа на встрече в "нормандском формате"

"Обойти этот вопрос (транзита газа из РФ – ред.) невозможно, но он не являет основой для восстановления мира на Украине. Это важная часть переговоров, важная для Украины, потому что 10-летний контракт (на транзит – ред.) заканчивается и есть возможность встретиться (лидерам Украины и РФ – ред.). Безусловно, лидеры не могут такую возможность не использовать", - сказал Пристайко. Трансляцию вели украинские телеканалы.