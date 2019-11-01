Киев намерен обсудить тему транзита газа на встрече в "нормандском формате"

КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран-членов "нормандского формата" (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Обойти этот вопрос (транзита газа из РФ – ред.) невозможно, но он не являет основой для восстановления мира на Украине. Это важная часть переговоров, важная для Украины, потому что 10-летний контракт (на транзит – ред.) заканчивается и есть возможность встретиться (лидерам Украины и РФ – ред.). Безусловно, лидеры не могут такую возможность не использовать", - сказал Пристайко. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.