Москва следит за усилиями по нормализации обстановки в Чили, заявили в МИД

"Мы с тревогой и сопереживанием следим за усилиями по нормализации ситуации (в Чили – ред.). Мы приняли к сведению и полностью понимаем мотивы, вызвавшие принятое чилийским руководством непростое решение отменить проведение в стране важных международных мероприятий, а именно - саммита АТЭС и 25-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Безусловно, речь идет о внутреннем деле этого латиноамериканского государства, с которым нас связывают давние дружеские связи. Желаем скорейшего восстановления правопорядка, преодоления кризиса цивилизованным путем в рамках правового поля", - сказала Захарова на брифинге.