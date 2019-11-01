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РИА Новости

Москва следит за усилиями по нормализации обстановки в Чили, заявили в МИД

14:56 01.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой и сопереживанием следит за усилиями по нормализации ситуации в Чили, желает скорейшего восстановления правопорядка в этой дружественной России стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с тревогой и сопереживанием следим за усилиями по нормализации ситуации (в Чили – ред.). Мы приняли к сведению и полностью понимаем мотивы, вызвавшие принятое чилийским руководством непростое решение отменить проведение в стране важных международных мероприятий, а именно - саммита АТЭС и 25-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Безусловно, речь идет о внутреннем деле этого латиноамериканского государства, с которым нас связывают давние дружеские связи. Желаем скорейшего восстановления правопорядка, преодоления кризиса цивилизованным путем в рамках правового поля", - сказала Захарова на брифинге.
В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
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