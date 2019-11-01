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РИА Новости

В МИД прокомментировали протесты в Ливане

14:53 01.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает протесты в Ливане как внутреннее дело этой страны и рассчитывает, что ливанскому народу удастся найти выход из кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем происходящие события как внутреннее дело Ливана и народа этой страны. Мы рассчитываем, что им удастся преодолеть нынешний кризис, найти для этого верное решение в рамках действующей конституции и законодательства в соответствии со сложившимися политическими традициями на основе инклюзивного диалога, который позволил бы сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и межконфессиональное согласие", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что Москва пристально следит за внутриполитической обстановкой в этой стране.

"С удовлетворением отмечаем наметившееся в последние дни снижение напряженности. Уличные протесты идут на убыль, армия и силы безопасности выполнили приказ президента страны, действуя корректно, но эффективно, разблокировали перекрытые манифестантами автомагистрали", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что одновременно в Москве считают "крайне важным, чтобы все внешние стороны неукоснительно придерживались принципа уважения суверенитета и независимости Ливана, исключающее любое вмешательство во внутренние дела этой ближневосточной страны".
Во вторник премьер-министр Ливана Саад Харири выступил с телеобращением, в котором заявил об отставке правительства на фоне почти двух недель массовых народных протестов. После официального объявления о роспуске ливанского правительства антиправительственные демонстрации прекратились. Активисты деблокировали дороги и расчистили баррикады на центральных площадях в Бейруте. Большая часть учебных заведений объявила о нормализации своей работы начиная с четверга. Банки готовы возобновить свою работу в пятницу.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
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Саад ХаририМария ЗахароваМИД РФРоссияВ мире
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