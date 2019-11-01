В МИД прокомментировали протесты в Ливане

"Мы рассматриваем происходящие события как внутреннее дело Ливана и народа этой страны. Мы рассчитываем, что им удастся преодолеть нынешний кризис, найти для этого верное решение в рамках действующей конституции и законодательства в соответствии со сложившимися политическими традициями на основе инклюзивного диалога, который позволил бы сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность и межконфессиональное согласие", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"С удовлетворением отмечаем наметившееся в последние дни снижение напряженности. Уличные протесты идут на убыль, армия и силы безопасности выполнили приказ президента страны, действуя корректно, но эффективно, разблокировали перекрытые манифестантами автомагистрали", - подчеркнула Захарова.