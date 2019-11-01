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РИА Новости
Ядерные технологии

Эксперт рассказал об историческом событии в атомной энергетике России

14:53 01.11.2019 (обновлено: 14:54 01.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНововоронежская атомная станция АЭС
Нововоронежская атомная станция АЭС
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Нововоронежская атомная станция АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Начало промышленной эксплуатации нового энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 стало историческим событием не только для отечественной, но и мировой атомной энергетики, поскольку впервые в истории на площадке одной атомной станции действует очередь из двух блоков с передовой реакторной установкой ВВЭР-1200, которые будут возведены и за рубежом, считает главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
В пятницу концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) сообщил о вводе в промышленную эксплуатацию на месяц раньше графика блока №2 НВАЭС-2 (по другой классификации - энергоблока №7 Нововоронежской АЭС).
Нововоронежская АЭС-2
1 августа, 14:01Ядерные технологии
Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 впервые вывели на полную мощность
"Это не просто значимое, но и по-настоящему историческое событие. Ведь теперь впервые в мире на одной площадке АЭС действует очередь из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Очереди АЭС с такими блоками также будут построены и за границей в разных странах", - отметил Уваров.
"И, безусловно, уже накопленный российскими специалистами опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации таких энергоблоков в составе отдельных очередей очень поможет и в работах за рубежом", - подчеркнул эксперт.
Пуск ядерного реактора блока №2 с реактором ВВЭР-1200 состоялся в марте этого года. 1 мая энергоблок был подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России. А в конце июля реакторная установка энергоблока №2 впервые была выведена на полную проектную мощность. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 был введен в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года.
Проект энергоблоков АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 МВт стал первым российским проектом атомного блока в XXI веке. ВВЭР-1200 относится к передовым реакторным установкам поколения "3+", обладающим рядом преимуществ, существенно повышающих их экономические характеристики и безопасность.
Эти установки отличаются повышенной на 20% мощностью при сопоставимых с реакторами ВВЭР-1000 размерах оборудования, сроком службы в 60 лет, возможностью маневра мощностью в интересах энергосистемы, высоким показателем эффективности работы - коэффициентом использования установленной мощности (90%), возможностью работать 18 месяцев без перегрузки топлива и другими улучшенными удельными показателями.
Генеральный конструктор реакторной установки ВВЭР-1200 – "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш"), научный руководитель проекта – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Загрузка ядерного топлива в реактор третьего блока Ростовской АЭС
31 октября, 12:50Ядерные технологии
На Ростовской АЭС могут испытать "противоаварийное" ядерное топливо
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Ядерные технологииАлександр УваровВВЭР-1000Нововоронежская АЭСКурчатовский институтАтомэнергомашРосатомРоссия
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