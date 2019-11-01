Эксперт рассказал об историческом событии в атомной энергетике России

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Начало промышленной эксплуатации нового энергоблока №2 Начало промышленной эксплуатации нового энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 стало историческим событием не только для отечественной, но и мировой атомной энергетики, поскольку впервые в истории на площадке одной атомной станции действует очередь из двух блоков с передовой реакторной установкой ВВЭР-1200, которые будут возведены и за рубежом, считает главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

В пятницу концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома ) сообщил о вводе в промышленную эксплуатацию на месяц раньше графика блока №2 НВАЭС-2 (по другой классификации - энергоблока №7 Нововоронежской АЭС).

"Это не просто значимое, но и по-настоящему историческое событие. Ведь теперь впервые в мире на одной площадке АЭС действует очередь из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Очереди АЭС с такими блоками также будут построены и за границей в разных странах", - отметил Уваров.

"И, безусловно, уже накопленный российскими специалистами опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации таких энергоблоков в составе отдельных очередей очень поможет и в работах за рубежом", - подчеркнул эксперт.

Пуск ядерного реактора блока №2 с реактором ВВЭР-1200 состоялся в марте этого года. 1 мая энергоблок был подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России. А в конце июля реакторная установка энергоблока №2 впервые была выведена на полную проектную мощность. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 был введен в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года.

Проект энергоблоков АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 МВт стал первым российским проектом атомного блока в XXI веке. ВВЭР-1200 относится к передовым реакторным установкам поколения "3+", обладающим рядом преимуществ, существенно повышающих их экономические характеристики и безопасность.

Эти установки отличаются повышенной на 20% мощностью при сопоставимых с реакторами ВВЭР-1000 размерах оборудования, сроком службы в 60 лет, возможностью маневра мощностью в интересах энергосистемы, высоким показателем эффективности работы - коэффициентом использования установленной мощности (90%), возможностью работать 18 месяцев без перегрузки топлива и другими улучшенными удельными показателями.