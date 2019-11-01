МИД предупредил о возможности провокаций с использованием химоружия в Сирии

ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Организация "Белые каски" совместно с террористами готовят новые провокации в Сирии с использованием химического оружия, сказала официальный представитель Мария Захарова. Организация "Белые каски" совместно с террористами готовят новые провокации в Сирии с использованием химического оружия, сказала официальный представитель МИД РФ

"Информация о деятельности "Белых касок" находит все больше подтверждения... По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию объединенных наций, "белокасочники" с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна - подорвать мирный процесс в этой стране", - сказала Захарова на брифинге.

Белый дом ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллиона долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски".

По словам Захаровой, Россия разочарована решением США выделить очередной транш на нужды "Белых касок". Она отметила, что Россия публично предоставляла доказательства устойчивых связей "Белых касок" с террористическими структурами, а также совершенных ими псевдогуманитарных акциях.