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РИА Новости
Война в Сирии

МИД предупредил о возможности провокаций с использованием химоружия в Сирии

14:48 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Организация "Белые каски" совместно с террористами готовят новые провокации в Сирии с использованием химического оружия, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Информация о деятельности "Белых касок" находит все больше подтверждения... По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию объединенных наций, "белокасочники" с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна - подорвать мирный процесс в этой стране", - сказала Захарова на брифинге.
Белый дом ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллиона долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски".
По словам Захаровой, Россия разочарована решением США выделить очередной транш на нужды "Белых касок". Она отметила, что Россия публично предоставляла доказательства устойчивых связей "Белых касок" с террористическими структурами, а также совершенных ими псевдогуманитарных акциях.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
23 октября, 18:21РИА Новости
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
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Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваМИД РФСирияВ мире
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