Флаг МЧС совершит кругосветку на паруснике "Паллада"

Судно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. 1 ноября 2019

Судно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. 1 ноября 2019

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Флаг Флаг МЧС России отправляется в кругосветное путешествие из Владивостока на учебном судне "Паллада" в преддверии предстоящего в 2020 году 30-летия министерства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.

"Первого ноября во Владивостоке состоялась торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания", - сказал собеседник агентства.

© предоставлено пресс-службой МЧС России по Приморскому краю и ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" Торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания © предоставлено пресс-службой МЧС России по Приморскому краю и ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" Торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания

По его словам, в ходе третьей кругосветной экспедиции флаг МЧС России пройдет маршрут протяжённостью более 27 тысяч морских миль и посетит девять портов иностранных государств: Апиа, Папеэте, Вальпараисо, Ушуайя, Кейптаун, Порт-Луи, Сингапур, Муара и Нагасаки.