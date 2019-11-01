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РИА Новости

Флаг МЧС совершит кругосветку на паруснике "Паллада"

14:46 01.11.2019 (обновлено: 14:55 01.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСудно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. 1 ноября 2019
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. 1 ноября 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Судно "Паллада" во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока. 1 ноября 2019
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Флаг МЧС России отправляется в кругосветное путешествие из Владивостока на учебном судне "Паллада" в преддверии предстоящего в 2020 году 30-летия министерства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
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"Первого ноября во Владивостоке состоялась торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания", - сказал собеседник агентства.
© предоставлено пресс-службой МЧС России по Приморскому краю и ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз"Торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания
Торжественная передача экипажу учебного судна Паллада Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания
© предоставлено пресс-службой МЧС России по Приморскому краю и ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз"
Торжественная передача экипажу учебного судна "Паллада" Знамени Победы, флагов МЧС России, Олимпийского комитета России и Владивостокского морского собрания
По его словам, в ходе третьей кругосветной экспедиции флаг МЧС России пройдет маршрут протяжённостью более 27 тысяч морских миль и посетит девять портов иностранных государств: Апиа, Папеэте, Вальпараисо, Ушуайя, Кейптаун, Порт-Луи, Сингапур, Муара и Нагасаки.
"Кругосветное путешествие продлится около восьми месяцев, возвращение в родной порт запланировано на 9 июня 2020 года", - отметил представитель ведомства, добавив что из 222 дней, запланированных на проведение экспедиции, 195 парусник "Паллада" проведёт в море. -0-
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Паллада (фрегат)МЧС РФРоссияОбщество
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