Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T17:44Z
https://ria.ru/20191101/1560493212.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/07/1557370769_0:0:3110:1749_1036x0_80_0_0_4d55ae77c088032a38973368b509c1cf.jpg
РИА Новости

Эксперимент по оформлению ДТП через приложение расширили на пять регионов

14:44 01.11.2019 (обновлено: 17:44 01.11.2019)
275
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Татарстан был включен в ряд пилотных регионов, где с 1 ноября можно оформить извещение о ДТП с помощью первого суперсервиса "Европротокол онлайн" приложения "Помощник ОСАГО", такая инициатива поступила от президента республики, сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Таким образом, эксперимент по электронному извещению стартовал в пятницу не в четырех регионах, как планировалось ранее, а в пяти: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Республике Татарстан. Водители этих регионов смогут оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.
"Мы получили обращение президента Татарстана. Мы исследовали готовность Татарстана присоединиться к этому эксперименту, увидели, что республика готова, и коллективным решением расширили количество регионов до пяти", - сказал Швецов.
Приложение интегрируется с "Госуслугами", откуда будут браться персональные данные для оформления извещения, а данные о техосмотре и полисе ОСАГО предоставит Российский союз автостраховщиков (РСА) из своей системы данных - АИС ОСАГО. Для оформления необходимо согласие обоих участников ДТП с обстоятельствами аварии. При этом достаточно, чтобы приложение было на смартфоне хотя бы одного участника.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Вчера, 14:19РИА Новости
Водителей-иностранцев могут начать штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году
"Это самые большие регионы, где больше всего автовладельцев и автолюбителей. Аварийность зависит не от мощности машины, а от количества пробок, которые есть. Количество пробок, которые есть в Москве, Питере и Татарстане максимальное, и технические возможности здесь - интернет, гаджеты, привычка населения к их использованию - в среднем в наиболее высокой готовности", - добавил глава РСА Игорь Юргенс, поясняя выбор регионов для эксперимента. Более того, по его словам, в этих регионах наиболее спокойная ситуация со страховым мошенничеством.
Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" разработано Банком России совместно с РСА и при поддержке Минкомсвязи. Это первый суперсервис по оформлению европротокола онлайн. Суперсервисы - новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов.
000002
Обсудить 1
Сергей ШвецовГИБДД МВД РФИгорь ЮргенсРоссияОбщество
Рекомендуем
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США
Актриса Кристина Асмус
На ВДНХ нашли надгробие с портретом Кристины Асмус
Снегопад в Москве
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Водителей-иностранцев могут начать штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году
Актриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"
Участница всероссийской акции Большой этнографический диктант
Жители Камчатки первыми в России написали этнографический диктант
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Российские военные рассказали о первом совместном патрулировании с Турцией
Замкнутый круг
Замкнутый круг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния