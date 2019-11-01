Эксперимент по оформлению ДТП через приложение расширили на пять регионов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Татарстан был включен в ряд пилотных регионов, где с 1 ноября можно оформить извещение о ДТП с помощью первого суперсервиса "Европротокол онлайн" приложения "Помощник ОСАГО", такая инициатива поступила от президента республики, сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов

Таким образом, эксперимент по электронному извещению стартовал в пятницу не в четырех регионах, как планировалось ранее, а в пяти: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Республике Татарстан. Водители этих регионов смогут оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.

"Мы получили обращение президента Татарстана. Мы исследовали готовность Татарстана присоединиться к этому эксперименту, увидели, что республика готова, и коллективным решением расширили количество регионов до пяти", - сказал Швецов.

Приложение интегрируется с "Госуслугами", откуда будут браться персональные данные для оформления извещения, а данные о техосмотре и полисе ОСАГО предоставит Российский союз автостраховщиков (РСА) из своей системы данных - АИС ОСАГО. Для оформления необходимо согласие обоих участников ДТП с обстоятельствами аварии. При этом достаточно, чтобы приложение было на смартфоне хотя бы одного участника.

"Это самые большие регионы, где больше всего автовладельцев и автолюбителей. Аварийность зависит не от мощности машины, а от количества пробок, которые есть. Количество пробок, которые есть в Москве, Питере и Татарстане максимальное, и технические возможности здесь - интернет, гаджеты, привычка населения к их использованию - в среднем в наиболее высокой готовности", - добавил глава РСА Игорь Юргенс, поясняя выбор регионов для эксперимента. Более того, по его словам, в этих регионах наиболее спокойная ситуация со страховым мошенничеством.