В Госдуме ответили на заявления о причастности России к протестам в Чили

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявления американских чиновников о якобы причастности России к протестным выступлениям в Чили традиционно не имеют под собой доказательств, такая некомпетентность переходит все границы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в госдепе США заявили о наличии признаков того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, где в последние недели проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
"Ну как же можно было обойтись без России в политическом кризисе в Чили! В госдепе США больше нечем заняться, как искать повсюду загадочный "русский след". Как всегда – никаких доказательств и фактов, поскольку их не существует. Абсурдность заявлений и некомпетентность американских чиновников переходит все границы", - заявил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.
Политик подчеркнул, что тема вмешательства России не отпускает больных русофобией американских деятелей: "не найдя никаких доказательств влияния России на выборы президента США, разочаровавшись в расследовании Мюллера, они не унимаются и продолжают выдумывать все более невероятные фейки о "руке Москвы".
Железняк отмечает, что как только немного волна обсуждения вмешательства России в политические процессы США стихает, то сразу возникают новые "невероятные новости о русских хакерах, всемогущих интернет-троллях и прочей чепухе, которой забивают голову американскому обывателю".
"Для США стало нормой формирование образа внешнего врага для решения своих внутренних проблем и достижения политических целей. Нам предстоит наблюдать, как к грядущим выборам президента США попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутреннюю политику будут усиливаться", - добавил парламентарий.