Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T14:38Z
https://ria.ru/20191101/1560492688.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_53e4587c6e426388c275e9972c23f5bb.jpg
РИА Новости

В Госдуме ответили на заявления о причастности России к протестам в Чили

14:38 01.11.2019
521
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявления американских чиновников о якобы причастности России к протестным выступлениям в Чили традиционно не имеют под собой доказательств, такая некомпетентность переходит все границы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в госдепе США заявили о наличии признаков того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, где в последние недели проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
31 октября, 12:50РИА Новости
Косачев раскритиковал Facebook за зачистку аккаунтов, неугодных США
"Ну как же можно было обойтись без России в политическом кризисе в Чили! В госдепе США больше нечем заняться, как искать повсюду загадочный "русский след". Как всегда – никаких доказательств и фактов, поскольку их не существует. Абсурдность заявлений и некомпетентность американских чиновников переходит все границы", - заявил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.
Политик подчеркнул, что тема вмешательства России не отпускает больных русофобией американских деятелей: "не найдя никаких доказательств влияния России на выборы президента США, разочаровавшись в расследовании Мюллера, они не унимаются и продолжают выдумывать все более невероятные фейки о "руке Москвы".
Железняк отмечает, что как только немного волна обсуждения вмешательства России в политические процессы США стихает, то сразу возникают новые "невероятные новости о русских хакерах, всемогущих интернет-троллях и прочей чепухе, которой забивают голову американскому обывателю".
"Для США стало нормой формирование образа внешнего врага для решения своих внутренних проблем и достижения политических целей. Нам предстоит наблюдать, как к грядущим выборам президента США попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутреннюю политику будут усиливаться", - добавил парламентарий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
29 октября, 22:16РИА Новости
МИД опроверг вмешательство России во внутренние дела Латинской Америки
2720000
Обсудить 0
Протесты в ЧилиГосдума РФСергей ЖелезнякРоссияЧилиСШАВ мире
Рекомендуем
Массовые протесты в Чили
Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили
Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади
Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву "репараций"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Логотип Россия сегодня
МИД назвал обвинения литовского портала в адрес "России сегодня" вбросом
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. 21 декабря 2017
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Вывеска МИА Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" потребовало от литовского портала извинений за клевету
RT ответил Навальному роликом Нас никто не смотрит
RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали протесты в Ливане
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев намерен обсудить тему транзита газа на встрече в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния