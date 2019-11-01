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РИА Новости

Меркель на поминальной церемонии в Индии вновь слушала гимн сидя

14:40 01.11.2019 (обновлено: 14:52 01.11.2019)
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© AFP 2019 / Prakash SinghКанцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Индию
Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Индию
© AFP 2019 / Prakash Singh
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в эти дни в Индии с официальным визитом, вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя.
В пятницу немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом. Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.
Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.
"Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом", - пояснил РИА Новости представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность. "К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - добавил дипломат.
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Другим любопытным обстоятельством стало то, что ни Меркель, ни Моди предпочли не надевать защитные маски во время торжественных мероприятий, проходивших под открытым небом на территории Президентского дворца. Это небезопасно, ведь именно сейчас концентрация вредных веществ в атмосфере Нью-Дели в 19 раз превышает допустимые нормы, установленные ВОЗ.
Ожидается, что в рамках визита Меркель она обсудит с Моди широкий круг вопросов, в том числе касающихся торгово-экономических отношений, инвестиций, безопасности, а также ситуацию в регионе. Итогом встреч должно стать подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах, таких как сельское хозяйство и социальное обеспечение.
С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
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Махатма ГандиНарендра МодиАнгела МеркельГерманияИндияВ мире
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