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РИА Новости
Война в Сирии

Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии

14:33 01.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Курды Сирии рассчитывают на помощь США в вопросе интеграции в политическую систему САР, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед.
"Мы хотим быть частью новой политической структуры региона, Конституционного комитета. Мы не представлены (в комитете – ред.). Они (США – ред.) просто используют нас в качестве бойцов, сражающихся то тут, то там, но мы хотим быть частью политического процесса", - заявила Ахмед.
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На вопрос о том, предпринял ли Вашингтон какие-либо шаги, чтобы помочь им в этом вопросе, Ахмед ответила отрицательно.
SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что в состав Конституционного комитета Сирии входят курды, но представителей "Сирийских демократических сил" (SDF) в комитете нет.
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Торжественное открытие конституционного комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
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