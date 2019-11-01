Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Курды Сирии рассчитывают на помощь США в вопросе интеграции в политическую систему САР, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Курды Сирии рассчитывают на помощь США в вопросе интеграции в политическую систему САР, сообщила РИА Новости председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед

"Мы хотим быть частью новой политической структуры региона, Конституционного комитета. Мы не представлены (в комитете – ред.). Они (США – ред.) просто используют нас в качестве бойцов, сражающихся то тут, то там, но мы хотим быть частью политического процесса", - заявила Ахмед.

На вопрос о том, предпринял ли Вашингтон какие-либо шаги, чтобы помочь им в этом вопросе, Ахмед ответила отрицательно.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что в состав Конституционного комитета Сирии входят курды, но представителей "Сирийских демократических сил" (SDF) в комитете нет.

Торжественное открытие конституционного комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.