Россияне рассказали, какую музыку выбрали бы для своих похорон

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне не прочь уйти в мир иной с песней, а для похорон предпочли бы Highway To Hell австралийской группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".

"Специально к Хэллоуину Яндекс.Музыка провела необычный опрос: хотели ли бы слушатели, чтобы на прощании с ними звучала музыка, как это бывает в некоторых культурах мира. И если да, то какая. 66% респондентов были бы готовы уйти в мир иной с песней. Напротив, попрощаться с земной жизнью в тишине предпочли бы 4%. Еще 30% об этом никогда не задумывались", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в сервисе, больше всего россиян предпочли песню Highway To Hell австралийской группы AC/DC, на втором месте оказалась культовая композиция The Show Must Go On группы Queen. Третью строчку занимают треки "Похороны панка" коллектива "Король и Шут" и "Беспечный ангел" "Арии". Всего в опросе поучаствовали около двух тысяч пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.

"В целом же слушатели разделились на тех, кто выбрал бы для прощания лиричные композиции, такие как Ohne Dich Rammstein, "Сансару" Басты, Run To You Уитни Хьюстон, Otherside Red Hot Chili Peppers, "Мы идём в тишине" "Гражданской Обороны", "Я свободен" Кипелова и "Спектакль окончен" Полины Гагариной, и на тех, кто считает, что похороны — это не повод для грусти, предпочел жизнеутверждающие композиции: "Оранжевое настроение" "Чайфа", Sunshine Reggae Laid Back, Seven Nation Army The White Stripes, Sweet Dreams Eurythmics, The Passenger Iggy Pop и Dancing Queen группы ABBA", - добавили в сервисе.